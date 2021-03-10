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В Пензе проработают вопрос об объединенной зоне охраны объектов культурного наследия

17:28 | 10.03.2021 | Общество

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил начальнику управления градостроительства и архитектуры Нине Кутыревой проработать вопрос об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в центральной части города.

В Пензе проработают вопрос об объединенной зоне охраны объектов культурного наследия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам Нины Кутыревой, такая возможность обсуждается уже на протяжении некоторого времени.

«Юридически эта возможность есть, она существует. [...] Заказчиком может и должен выступать, на мой взгляд и де-юре, [...] муниципалитет, поставив свои интересы, все-таки интересы города во главу угла, чтобы сохранить высотность в центре оптимальную, с учетом, опять же, уже сложившейся ситуации, чтобы не ликвидировать то, что сейчас уже построено», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 10 марта.

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Руководитель управления добавила, что актуальная стоимость соответствующих работ неизвестна, но 5–6 лет назад она составляла примерно 7–8 млн. рублей.

Андрей Лузгин поставил задачу собрать коммерческие предложения и обобщить информацию по данному вопросу.

«Для нас объединенная зона введет правила игры в центре города и на самом деле разгрузит ряд владельцев земельных участков от избыточной работы по разработке охранных зон памятников [истории и культуры]», — отметил мэр.

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