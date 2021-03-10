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В мэрии Пензы определили ответственных за благоустройство объектов у Бакунинского моста

18:16 | 10.03.2021 | Общество

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов сообщил о том, что определены ответственные лица, которые будут курировать работы по приведению в надлежащий вид объектов, расположенных вблизи реконструируемого Бакунинского моста.

В мэрии Пензы определили ответственных за благоустройство объектов у Бакунинского моста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проведен анализ всей прилегающей территории. Определены [...] собственники объектов, располагаемых на данной территории. [...] Закреплены ответственные лица от районных администраций, от наших учреждений по вопросу благоустройства, приведения в соответствие данных объектов», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 10 марта.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил в начале апреля представить ему данные о том, с кем из собственников проведены встречи, кто из них согласен провести работы по благоустройству, а кто отказывается.

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