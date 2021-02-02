Мэр Пензы поручил позаботиться о состоянии территории у Бакунинского моста Общество

Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Мэр Пензы Андрей Лузгин поручил сотрудникам городского управления градостроительства и архитектуры и главе администрации Железнодорожного района Юрию Щеглову еще до окончания реконструкции Бакунинского моста продумать, каким образом привести в порядок территорию вблизи сооружения.

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«Посмотрите состояние прилегающей территории — зданий и сооружений, подходы к инженерному сооружению, стык с пешеходной частью набережной реки Суры. Надо заранее определить мероприятия по устранению недостатков в этой части, чтобы здесь был порядок в целом», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 2 февраля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент на объекте выполнены работы по сооружению подпорных стен, опор, а также сборке пролетных строений.

Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей. Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.



Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).