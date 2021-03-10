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Подрядчик приступил к подготовке территории для строительства нового кладбища в Пензе

18:47 | 10.03.2021 | Общество

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Подрядная компания приступила к подготовке территории для строительства нового кладбища в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 10 марта.

Подрядчик приступил к подготовке территории для строительства нового кладбища в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Произведена работа по опиловке [зеленых] насаждений, вертикальной планировке территории», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что в текущем году планируется обустроить проезд, наладить освещение и создать парковку в той части кладбища, которая будет построена в рамках первого этапа.

Согласно данным портала госзакупок, 1 февраля 2021 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с ООО «Стройтранссервис» в лице директора Юрия Аришина контракт на выполнение работ по строительству нового кладбища площадью 40 га севернее действующего Восточного.

Его цена составила 37 млн. 697 тыс. 470 рублей.

Дата завершения работ по контракту — 15 июля 2021 года.

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