Одна заявка подана на аукцион на строительство нового кладбища в Пензе Общество

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Одна заявка подана на аукцион по определению подрядчика для выполнения работ по строительству в Пензе нового кладбища площадью 40 га севернее Восточного.

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Она поступила от общества с ограниченной ответственностью «Стройтранссервис», зарегистрированного в городе Каменке.

Согласно данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности юрлица является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Должность директора организации занимает Юрий Аришин.

Заявка данной компании признана соответствующей требованиям.

«Заключить муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Стройтранссервис» [...] по начальной (максимальной) цене контракта — 37 млн. 697 тыс. 470 рублей», — говорится в протоколе единой комиссии МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» от 18 января.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый электронный аукцион на строительство в Пензе нового кладбища севернее Восточного был объявлен в апреле 2020 года с начальной (максимальной) ценой 29 млн. 120 тыс. 560 рублей. На него поступило две заявки. По результатам торгов контракт был заключен с ООО «СитиСтрой» на сумму более 26,6 млн. рублей. 14 октября подрядчик уведомил о расторжении контракта в одностороннем порядке, сославшись на то, что заказчик — МКУ «УКС города Пензы» — своевременно и в надлежащем порядке не обеспечил безопасность производства работ.

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4 декабря вновь был объявлен электронный аукцион, но уже с начальной (максимальной) ценой 37 млн. 697 тыс. 470 рублей. На него не поступило ни одной заявки.

28 декабря электронный аукцион был объявлен в очередной раз. Его начальная (максимальная) цена также составила 37 млн. 697 тыс. 470 рублей.

Согласно требованиям заказчика, подрядчик должен выполнить весь объем работ в один этап в период с 1 февраля по 15 июля 2021 года. Финансирование будет осуществляться из местного бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».