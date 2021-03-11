На безопасность в учреждениях образования, культуры и спорта потрачено 102 млн. рублей Общество

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. 102 млн. рублей направлено на обеспечение безопасности в учреждениях образования, культуры и спорта Пензы в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Сергей Волков в ходе 20-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 11 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, средства были потрачены на оплату работы сотрудников частных охранных предприятий и модернизацию систем наблюдения, позволяющих контролировать ситуацию внутри и снаружи зданий.

«В этом году планируется на эти цели направить за счет денег, которые выделяются школам, [...] 121 млн. рублей», — уточнил он.

Читайте также

Стало известно о мерах, принятых в школах после предотвращения теракта в Пензенской области

Сергей Волков добавил, что все школы города оснащены так называемыми «тревожными кнопками».

«Мы выявили в 2020 году 939 информаций асоциального характера — случаев распространения несовершеннолетними информации террористической, экстремистской направленности», — сказал вице-мэр, пояснив, что каждый классный руководитель отслеживает, что ученики пишут в социальных сетях.

«Если есть какая-то информация, которая заставляет реагировать, то, безусловно, учитель реагирует», — подчеркнул он.

Сергей Волков отметил, что в прошлом году во взаимодействии с органами системы профилактики правонарушений был ограничен доступ к 50 материалам, удалено 889.