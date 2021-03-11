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Стало известно, кто выступил с инициативой размещения «Аллеи правителей России» в Пензе

19:46 | 11.03.2021 | Общество

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Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим выступил с инициативой размещения в Пензе скульптурной композиции «Аллея правителей России», состоящей из 43 бюстов работы Зураба Церетели. Об этом сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк.

Стало известно, кто выступил с инициативой размещения «Аллеи правителей России» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Аллея правителей» — совместный проект РВИО и Зураба Церетели, которым выполнены бюсты. Она была открыта в Москве в 2017 году и, по сути, являлась уличной экспозицией. С инициативой установки данной аллеи в Пензе выступил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», — сказал он.

Виталий Мартынюк добавил, что «идею горячо поддержали власти Пензенской области и региональное отделение РВИО».

«Было получено согласие — наше и автора бюстов. Открытие «Аллеи правителей» в Пензе запланировано на начало июня и будет приурочено ко Дню России», — цитирует исполнительного директора Российского военно-исторического общества пресс-служба РВИО.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», скульптурную композицию «Аллея правителей России» намечено разместить в сквере возле здания епархии в Пензе.

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