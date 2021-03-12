Стартовал фотоконкурс, посвященный 85-летию Госавтоинспекции Общество

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Региональный этап фотоконкурса, посвященного 85-летию Госавтоинспекции, стартовал в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию в творческом состязании приглашаются профессиональные фотографы, любители, журналисты, школьники и сотрудники различных подразделений ГИБДД.

Победители будут определены в пяти номинациях: «Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее», «Наши дороги», «Госавтоинспекция в лицах», «Сохраните детские жизни» и «Безопасность дорожного движения с юмором».

Авторы могут представить как одиночные снимки, так и серии работ, которые включают в себя до пяти фотографий, отражающих общую идею и имеющих единую стилистику.

Прием работ будет осуществляться до 10 апреля.