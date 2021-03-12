EN
12:56:24 Пятница, 12 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стартовал фотоконкурс, посвященный 85-летию Госавтоинспекции

10:10 | 12.03.2021 | Общество

Печать

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Региональный этап фотоконкурса, посвященного 85-летию Госавтоинспекции, стартовал в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стартовал фотоконкурс, посвященный 85-летию Госавтоинспекции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию в творческом состязании приглашаются профессиональные фотографы, любители, журналисты, школьники и сотрудники различных подразделений ГИБДД.

Победители будут определены в пяти номинациях: «Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее», «Наши дороги», «Госавтоинспекция в лицах», «Сохраните детские жизни» и «Безопасность дорожного движения с юмором».

Авторы могут представить как одиночные снимки, так и серии работ, которые включают в себя до пяти фотографий, отражающих общую идею и имеющих единую стилистику.

Прием работ будет осуществляться до 10 апреля.

Новости партнеров
Читайте также
Реабилитацию после коронавируса в санатории Заречного бесплатно прошли более 60 человек До 2 млн. рублей увеличен размер компенсации матери ребенка, умершего в пензенской больнице
В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом Безработный из Краснодарского края подозревается в мошенничестве в отношении пензенца
В Пензе «Дизель» уступил «Металлургу» в первом матче четвертьфинала плей-офф Движение вблизи ЦПКиО со стороны улицы Карла Маркса в Пензе ограничат 14 марта
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама