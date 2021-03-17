На обновление покрытия Подвесного моста в Пензе планируется направить более 3 млн. рублей Общество

Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. Более 3 млн. рублей планируется направить из бюджета Пензы на обновление покрытия пешеходного Подвесного моста. Об этом сообщила начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина.

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«За счет увеличения плана по неналоговым доходам планируется включить [в бюджет] расходы по линии управления ЖКХ города на устройство покрытия с использованием резиновой крошки на Подвесном мосту. На эти цели планируется направить свыше 3 млн. рублей. Еще 8 млн. рублей пойдут на работы по нанесению разметки на городских дорогах», — сказала она.

Фоторепортаж

Подвесной мост

В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Александр Юлин уточнил, что работы на улично-дорожной сети будут начаты после наступления благоприятных погодных условий.

В рамках внесения изменений в бюджет города еще примерно 2,5 млн. рублей предлагается распределить между администрациями районов для организации вывоза снега из частного сектора.

Свыше 12 млн. рублей намечено добавить в резервный фонд администрации Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.