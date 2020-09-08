Покрытие пешеходного моста в центре Пензы планируется обновить в 2021 году — мэрия Общество

Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Покрытие пешеходного Подвесного моста в Пензе планируется обновить в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

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В нем поясняется, что в настоящее время на объекте начаты работы по пескоструйной очистке перильных ограждений и пролетных ограждений, после чего их предстоит покрасить.

«Будет приведено в надлежащее состояние более 7 тыс. кв. метров конструкций моста. Работы проводятся в рамках программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020–2026 годы». [...] Завершить работы подрядчик должен в срок до 1 октября 2020 года», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июля начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе сказал, что Подвесной мост в Пензе планируется покрасить в красный цвет. Впоследствии, по его словам, там будет уложено резиновое покрытие.