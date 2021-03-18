Стартовал третий этап программы стимулирования путешествий по России Общество

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Третий этап программы стимулирования путешествий по России, в котором, согласно приказу Ростуризма, примут участие все регионы страны, в том числе Пензенская область, стартовал в четверг, 18 марта.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте Мирпутешествий.рф, партнерами программы в Пензенской области стали семь отелей — «Призма», «Для Вас», «Ласточка», Life, Heliopark Residence, Heliopark Cruise Penza и Azimut Hotel Penza.

Помимо этого, регион включен в маршрут туров, предлагаемых 13 турфирмами.

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Предложения от санаториев Пензенской области на данный момент не представлены.

Программа стимулирования доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туруслуги — так называемый «туристический кешбэк» — была запущена в России в 2020 году.

18 марта 2021 года дан старт ее третьему этапу.

Реализация программы в текущем году осуществляется в соответствии с постановлением правительства России №360 и распоряжением №590-р от 13 марта, а также приказом Ростуризма №80-Пр-21 от 16 марта.