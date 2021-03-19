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Первый зампрокурора Пензенской области Владимир Громов освобожден от должности

11:13 | 19.03.2021 | Общество

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Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Владимир Громов, занимавший пост первого заместителя прокурора Пензенской области с конца октября 2020 года, освобожден от должности.

Первый зампрокурора Пензенской области Владимир Громов освобожден от должности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ №149 президент России Владимир Путин подписал 18 марта.

Согласно тексту документа, от занимаемых должностей также освобождены замминистра внутренних дел Чечни генерал-майор полиции Апты Алаудинов, начальник ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майор внутренней службы Андрей Бабинцев и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов.

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Громов Владимир Викторович родился в Ульяновске в 1979 году.

После службы в Вооруженных силах России окончил юридический факультет Ульяновского государственного университета.

В 2002 году начал работу в органах прокуратуры. Занимал должности помощника прокурора, заместителя прокурора Ульяновского района, прокурора Базарносызганского района, прокурора Кузоватовского района Ульяновской области, прокурора Железнодорожного района Ульяновска и прокурора Засвияжского района города.

29 октября 2020 года назначен первым заместителем прокурора Пензенской области.

Классный чин — старший советник юстиции.

Женат. Имеет двоих детей.

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