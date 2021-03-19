Павел Гаврилин назначен начальником пензенского УМВД Общество

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Генерал-майор полиции Павел Гаврилин, ранее занимавший должность министра внутренних дел по Республике Алтай, назначен начальником УМВД России по Пензенской области.

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На этом посту он сменил руководившего управлением с мая 2018 года генерал-майора полиции Сергея Щеткина, который возглавил ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гаврилин Павел Владимирович родился в Пензе 19 ноября 1969 года.

В 1993 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции отдела внутренних дел Пензенского района УВД Пензенской области.

Работал на различных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Пензенской области.

В 2005 году окончил Академию управления МВД России.

Трудился в центральном аппарате МВД России.

С 2006 по 2012 годы служил в органах внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

С сентября 2014 года по октябрь 2016 года занимал должность заместителя начальника управления МВД России по Пензенской области – начальника полиции.

6 октября 2016 года указом президента РФ назначен министром внутренних дел по Республике Алтай.

11 июня 2018 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.