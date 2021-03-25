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Михаил Лисин заявил, что для него большая честь стать бизнес-омбудсменом

14:55 | 25.03.2021 | Общество

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Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Михаил Лисин заявил, что для него большая честь быть назначенным на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области.

Михаил Лисин заявил, что для него большая честь стать бизнес-омбудсменом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уважаемые коллеги, я благодарю вас за доверие, которое вы мне оказали. Для меня это большая честь и вместе с тем большая ответственность», — сказал он, обращаясь к депутатам Законодательного собрания региона, которые в ходе 39-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 25 марта, большинством голосов поддержали его кандидатуру на должность бизнес-омбудсмена.

Михаил Лисин добавил, что намерен усилить взаимодействие предпринимательского сообщества со всеми органами власти.

«Вместе с вами буду работать над созданием делового климата в Пензенской области, улучшением делового климата и благоприятной инвестиционной среды в нашем пензенском крае», — пообещал он.

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