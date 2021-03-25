Михаил Лисин назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Экономика

Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Михаил Лисин назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области сроком на 5 лет.

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Его кандидатура рассмотрена в ходе 39-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в четверг, 25 марта.

В качестве докладчика по данному вопросу выступила врио вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

«В 1992 году Михаил Николаевич закончил Пензенский политехнический институт, в 2004 году — Пензенский государственный университет по специальности «Антикризисное управление». В 2013 году Лисину Михаилу Николаевичу присуждена ученая степень кандидата экономических наук. С 1992 года Михаил Николаевич осуществляет руководство коммерческими торговыми и производственно-торговыми предприятиями», — сказала она.

Лариса Рябихина напомнила, что в 2017 году Михаил Лисин был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия».

«Является заместителем председателя комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления. Михаил Николаевич имеет большой опыт работы в сфере предпринимательства, опыт парламентской деятельности и обладает знаниями, необходимыми для выполнения обязанностей по должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области», — отметила врио вице-губернатора.

Она добавила, что его кандидатура была согласована с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

В ходе дальнейшего обсуждения председатель комитета Заксобрания Пензенской области по социальной политике, глава фракции КПРФ в региональном парламенте Георгий Камнев поднял вопрос о законности рассмотрения кандидатуры Михаила Лисина с учетом того, что ее ранее внес Иван Белозерцев, который 23 марта был отрешен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента России.

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Как сообщил спикер Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, кандидатура внесена в установленном порядке, поэтому депутаты имеют полное основание ее рассмотреть.

В продолжение сессии за назначение Михаила Лисина высказался председатель комитета Заксобрания по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, глава фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков.

«Мы все хорошо знаем, каким высоким авторитетом пользуется Михаил Николаевич Лисин в предпринимательском сообществе Пензенской области. Его неравнодушное отношение к развитию экономики в регионе, активная жизненная позиция, компетентность и работоспособность заслуживают самой высокой оценки», — сказал он.

Вадим Супиков выразил уверенность в том, что профессиональный опыт, энергия и управленческий талант позволят Михаилу Лисину добиться значительных результатов в новой должности.

В итоге кандидатуру Михаила Лисина поддержал 31 депутат, еще один воздержался.