В Пензенской области 48 тыс. человек перешли на электронные трудовые книжки Общество

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. 48 тыс. жителей Пензенской области перешли на электронные трудовые книжки, которые введены в России с 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ПФР, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 26 марта.

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«Для работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется только с согласия человека. В течение 2020 года работающие пензенцы подавали своим работодателям заявления о выборе формата ведения сведений о трудовой деятельности — полностью в электронном виде или с сохранением бумажной трудовой книжки», — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что у тех граждан, которые впервые устраиваются на работу в 2021 году, все сведения изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.