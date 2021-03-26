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В Пензенской области 48 тыс. человек перешли на электронные трудовые книжки

10:19 | 26.03.2021 | Общество

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Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. 48 тыс. жителей Пензенской области перешли на электронные трудовые книжки, которые введены в России с 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ПФР, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 26 марта.

В Пензенской области 48 тыс. человек перешли на электронные трудовые книжки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется только с согласия человека. В течение 2020 года работающие пензенцы подавали своим работодателям заявления о выборе формата ведения сведений о трудовой деятельности — полностью в электронном виде или с сохранением бумажной трудовой книжки», — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что у тех граждан, которые впервые устраиваются на работу в 2021 году, все сведения изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

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