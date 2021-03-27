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В Пензенской области подразделения вневедомственной охраны получили 10 новых автомобилей

10:13 | 27.03.2021 | Общество

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Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Десять новых автомобилей «Lada Granta» поступило в распоряжение ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области».

В Пензенской области подразделения вневедомственной охраны получили 10 новых автомобилей

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Начальник управления Вадим Конкин вручил ключи от служебного транспорта представителям подразделений, действующих в Пензе, Кузнецке, Земетчино, Сердобске, Шемышейке и Бессоновке.

«Каждый год автопарк модернизируется и обновляется, что способствует оперативному несению службы и качественному выполнению служебных задач», — отметил он.

Руководитель управления пояснил, что полученный автотранспорт предназначен для обеспечения деятельности групп задержания, которые осуществляют круглосуточное патрулирование населенных пунктов.

«Новая техника оснащена всем необходимым, включая сигнальные громкоговорящие устройства и рации», — цитирует Вадима Конкина пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

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