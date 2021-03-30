К ремонту дорог в Кузнецке планируется приступить 16 апреля Общество

Кузнецк, 30 марта 2021. PenzaNews. Работы по ремонту дорог в Кузнецке Пензенской области планируется начать 16 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В текущем году в Кузнецке будет отремонтировано шесть участков дорог. Это участки дорожного полотна по улице Комсомольской — между улицами Кирова и Калинина; по улице Победы — от путепровода до улицы Октябрьской; по улице Белинского — от улицы Московской до улицы Комсомольской; по улице Молодая Гвардия — от улицы Республики до улицыЧкалова; по улице Свердлова — от улицы Кирова до улицы Калинина; путепровод по улице Стекловской», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что в первую очередь намечено выполнить работы на улице Победы, 12 мая предполагается приступить к ремонту на улицах Молодая Гвардия и Комсомольская, с 1 июня — на улице Белинского.

«До 1 апреля продолжается прием заявок по аукциону на ямочный ремонт дорог, до 2 апреля — на капитальный ремонт участка автомобильной дороги по улице Свердлова. Кроме этого, в Кузнецке 17 участков городских дорог находятся на гарантии, вследствие чего подрядчикам направлены письма на ликвидацию недостатков дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств. Глава администрации Сергей Златогорский поручил подготовить проектно-сметную документацию на участок дорожного полотна на пересечении улиц Леваневского и Строителей», — добавляется в сообщении.