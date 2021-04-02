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В Пензенской области 307 человек получат выплату в 10 тыс. рублей ко Дню Победы

09:22 | 02.04.2021 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. 307 жителей Пензенской области — 246 участников и 61 инвалид Великой Отечественной войны — получат ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 2 апреля.

В Пензенской области 307 человек получат выплату в 10 тыс. рублей ко Дню Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежегодная выплата носит беззаявительный характер и будет установлена по имеющимся на 1 апреля 2021 года в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, документам», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что выплата будет перечислена тем органом, который осуществляет пенсионное обеспечение гражданина: Пенсионным фондом или силовым ведомством; а если ветеран получает одновременно две пенсии, то ее произведет ПФР.

«В случае если граждане не реализовали свое право на получение ежегодной выплаты в связи со смертью после указанной даты, то ежегодная выплата наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации», — отмечается в тексте.

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