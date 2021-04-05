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Документация на строительство дороги от Арбеково до Зари отправлена на экспертизу

12:42 | 05.04.2021 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. Скорректированная проектная документация на строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал» отправлена на государственную экспертизу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии в понедельник, 5 апреля.

Документация на строительство дороги от Арбеково до Зари отправлена на экспертизу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Строительство объекта планируется осуществить в период с 2021 по 2024 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что проектом предусмотрено расширение участка дороги на проспекте Строителей до шести полос с обустройством тротуаров с двух сторон, освещения и ливневой канализации.

«Работы будут проводиться поэтапно, в этом году — на участке от торгового центра «Берлин» до торгового центра «Весна», — отмечается в сообщении.

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