Документация на строительство дороги от Арбеково до Зари отправлена на экспертизу Общество

Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. Скорректированная проектная документация на строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал» отправлена на государственную экспертизу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии в понедельник, 5 апреля.

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«Строительство объекта планируется осуществить в период с 2021 по 2024 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что проектом предусмотрено расширение участка дороги на проспекте Строителей до шести полос с обустройством тротуаров с двух сторон, освещения и ливневой канализации.

«Работы будут проводиться поэтапно, в этом году — на участке от торгового центра «Берлин» до торгового центра «Весна», — отмечается в сообщении.