Ситуация с бешенством в Пензенской области остается сложной — Роспотребнадзор Общество

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Ситуация с бешенством в Пензенской области остается сложной. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 6 апреля.

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«За январь-март 2021 года на территории Пензенской области зарегистрировано 33 случая бешенства, из них семь случаев — в Бессоновском районе, пять — в Каменском районе, пять случаев — в Пензе», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на долю собак и кошек приходится 84,8% выявленных случаев бешенства.

По информации управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в 2020 году на территории региона было зарегистрировано 114 случаев бешенства, в том числе 12 — в Пензе.

Зафиксировано два случая гибели людей от бешенства — в Колышлейском и Пензенском районах.