Семерым жителям Пензы в рамках соцконтракта перечислены выплаты на развитие своего дела Общество

Пенза, 11 апреля 2021. PenzaNews. Денежные выплаты в пределах 250 тыс. рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности перечислены семерым жителям Пензы в рамках заключенных с ними социальных контрактов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Жители имеют возможность начать реализацию своих проектов по направлениям: диагностика, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и автотранспортных средств; кузовной ремонт автомобилей; осуществление грузоперевозок; организация работы кафе; открытие мастерской по заточке профессиональных и бытовых инструментов; производство изделий методом холодной ковки; изготовление пчелиных ульев из пенополиуретана», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что всего в городе заключено 28 соцконтрактов, предполагающих оказание государственной социальной помощи при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности.

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Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.