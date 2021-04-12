Мельниченко потребовал подготовить данные о реальных зарплатах бюджетников Общество

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от врио председателя регионального правительства Николая Симонова подготовить данные о реальных зарплатах работников бюджетной сферы и их соответствии целевым показателям, установленным указом президента России №597 от 7 мая 2012 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В свете поручений президента [по итогам состоявшегося 10 февраля 2021 года совещания с членами правительства РФ] такую работу надо провести у нас и проанализировать все-таки, что у нас с зарплатами бюджетников», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 12 апреля.

Олег Мельниченко предположил, что в соответствующих отчетах фигурируют цифры, которые отражают «среднюю температуру по больнице» и не дают представления об истинном положении дел.

Читайте также

В 2021 году на оплату труда пензенских бюджетников намечено направить 19 млрд. рублей

«Надо посмотреть реальную картину, а не то, что у нас идет по усредненной статистике, потому что у кого-то густо, а кого-то пусто. [...] Я думаю, что мы удивимся, когда реальную ситуацию изучим», — добавил врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 12 ноября 2020 года врио заместителя министра финансов Пензенской области Марина Забара озвучила данные, согласно которым в 2021 году на оплату труда 61 тыс. работников бюджетной сферы планируется направить 19 млрд. рублей, что составляет 34% от общего прогнозируемого объема расходов бюджета региона.

По ее словам, это позволит сохранить на достигнутом уровне целевые показатели средней зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в майских указах президента России 2012 года, с учетом прогнозируемого темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности: в 2021 году — на 4%.