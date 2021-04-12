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Стоимость проезда в пензенских дачных автобусах останется прежней

16:16 | 12.04.2021 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Стоимость проезда в автобусах, которые 24 апреля начнут осуществлять перевозку пассажиров из Пензы по дачным маршрутам, останется на уровне 2020 года. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Стоимость проезда в пензенских дачных автобусах останется прежней. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По стоимости проезда: мы оставляем ее на уровне прошлого года, она не повышалась в целом уже несколько лет», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 12 апреля.

Андрей Лузгин уточнил, что при оплате путем безналичного расчета с помощью карты члена СНТ она составит: для первого пояса — 30 рублей, для второго — 35 рублей, для третьего — 40 рублей, для четвертого — 45 рублей.

По словам мэра, такими картами пользуются почти 97% пассажиров, а оставшиеся 3% совершают разовые поездки до садовых товариществ.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, при оплате наличными стоимость проезда в дачных автобусах составит 63 рубля, 95 рублей, 115 рублей и 161 рубль соответственно.

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