В Пензе определены лучшие проекты преакселерационной программы «Навигатор инноватора» Общество

Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Три проекта — «Сурдолайт», «Установка-инокулятор» и «Глобал Титан» — признаны лучшими по итогам преакселерационной программы «Навигатор инноватора», реализованной в Пензе фондом «Сколково», Открытым университетом Сколково и ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР»).

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Они были отобраны по результатам презентаций, проведенных участниками финала, в который прошли десять команд.

По информации «ЦКР», мобильное приложение для сурдоперевода «Сурдолайт», представленное командой во главе с Софьей Осиповой, призвано повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Принцип его работы предусматривает вывод информации с помощью 3D-анимированной модели с жестовым переводом.

Команда во главе с Ильей Конновым презентовала проект «Установка-инокулятор» с системой тумана высокого давления, которая, по задумке разработчиков, должна обеспечивать высококачественную предпосевную обработку семян газонных трав экологически безопасными биостимуляторами роста принципиально новым способом без их травмирования.

Проект «Глобал Титан» представила команда во главе с Андреем Павловым, которая предложила вариант повышения адгезионной способности изделий из алюминиевых сплавов и обеспечить надежность лакокрасочных покрытий, наносимых на поверхности изделий из них.

Как отметил вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, организаторы программы стремились создать все условия для того, чтобы из предлагаемых проектов были созданы стартапы.

«Уже больше 10 лет фонд «Сколково» оказывает поддержку молодым компаниям, число резидентов экосистемы «Сколково» превысило 2 тыс. 800. Мы прекрасно понимаем, что если мы не будем заниматься студенческой средой, то эта цифра будет расти значительно медленнее, поскольку пассионарность и инициативность в большей степени сосредоточена среди молодежи. Сейчас в Пензенской области достаточно созданной инфраструктуры для того, чтобы молодым инноваторам делать свои первые шаги. Самое главное не бояться, а мы поможем», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор «Центра кластерного развития» Михаил Ляшков обратил внимание на то, что финалисты программы продемонстрировали заинтересованность в коммерциализации своих проектов.

«Программа и опытные наставники помогли инноваторам понять, куда и как двигаться дальше. Считаю, что цель мероприятия достигнута. В свою очередь «Центр кластерного развития» как инновационный институт поддержки бизнеса будет всячески способствовать развитию и росту таких проектов в Пензенской области», — подчеркнул он.