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Владимир Мутовкин поздравил работников органов местного самоуправления с праздником

09:41 | 21.04.2021 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников органов местного самоуправления с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые коллеги, работники муниципальной службы, поздравляю вас с Днем местного самоуправления! На каждом из вас лежит серьезная ответственность по обеспечению достойного уровня жизни людей и развитию нашего города, социально-экономическому положению столицы Сурского края и созданию комфортных условий для его жителей», — сказал он.

Владимир Мутовкин добавил, что муниципальные служащие должны иметь широкий спектр знаний в разных отраслях, демонстрировать самоконтроль и выдержку.

По его словам, в органах местного самоуправления Пензы нет случайных людей.

«Здесь трудятся только те, кто готов служить своим землякам верой и правдой с полной самоотдачей», — отметил глава города.

Он выразил благодарность коллегам за совместную плодотворную работу.

«Пусть этот праздник послужит поднятию авторитета муниципальной службы, росту доверия людей к органам местной власти и эффективной реализации стоящих перед нами целей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, мира, добра, мудрости в принятии решений, успехов во всех делах и весомых достижений в профессиональной деятельности на благо родного города и его жителей!» — подчеркнул Владимир Мутовкин.

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