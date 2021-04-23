Суд признал законными штрафы за складирование асфальтовой крошки и щебня в лесу у дороги Общество

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд признал законными два постановления начальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Минлесхоза региона, в соответствии с которыми на ООО «Возрождение» наложены штрафы по 200 тыс. рублей по ст. 7.9 КоАП РФ «Самовольное занятие лесных участков». Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что 9 июня 2020 года при проведении должностными лицами ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» Пензенской области патрулирования территории лесного фонда с целью выявления и пресечения нарушений лесного законодательства на участке Пугачевского участкового лесничества было обнаружено самовольное складирование асфальтной крошки. Рядом на дороге стояли «КамАЗы», другая техника, с помощью которой проводились ремонтные работы. За нарушение действующего законодательства в сфере лесопользования ООО «Возрождение», осуществлявшее ремонт автодороги от поселка Ахуны до села Золотаревка, было привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 200 тыс рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что руководство общества не отрицало факт складирования данного материала на лесной участок, поскольку вывозить ее затратно.

«За аналогичное правонарушение — незаконное складирование щебня и грунта на двух участках Засурско-Леонидовского участкового лесничества — ООО «Возрождение» также было оштрафовано на 200 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что представитель организации, не согласившись с постановлениями, подал жалобы сначала в Пензенский районный суд, а затем в областной.

«Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об отказе в удовлетворении жалоб. Оба постановления вступили в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.