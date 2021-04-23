В Пензенской области дни с 1 по 11 мая будут выходными — Мельниченко Общество

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Дни с 1 по 11 мая будут выходными в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 23 апреля.

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«Буквально перед самым заседанием нашей антитеррористической комиссии пришло сообщение, что выходные у нас будут [в стране] с 1 по 10 включительно. То есть фактически 10 дней — федеральные выходные, плюс 11-е — это наш выходной день», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Это вторые, можно сказать, новогодние праздники», — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 апреля президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Обсуждалась текущая ситуация с коронавирусом. Анна Попова выступила с предложением о введении дополнительных нерабочих дней в мае — между выходными по случаю Праздника весны и труда (1, 2 и 3 мая) и Дня Победы (8, 9 и 10 мая). По ее словам, это позволит сделать эпидпрогноз более стабильным. Президент России это предложение поддержал и сообщил, что подпишет соответствующий указ в течение дня.

11 мая 2021 года будет в регионе выходным в соответствии с региональным законом «Об объявлении нерабочим (выходным) днем на территории Пензенской области единого дня поминовения усопших». Дата является «плавающей».

