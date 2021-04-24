EN
20:45:34 Суббота, 24 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура выявила нарушения при проверке пекарни, где произошел взрыв газа

14:08 | 24.04.2021 | Общество

Печать

Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Представители прокуратуры Первомайского района Пензы выявили нарушения трудового законодательства в ходе проверки деятельности пекарни на улице Калинина, в помещении которой 28 февраля в связи со взрывом газа и пожаром пострадали шесть человек, включая малолетнего ребенка.

В Пензе прокуратура выявила нарушения при проверке пекарни, где произошел взрыв газа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На предприятии отсутствовали правила внутреннего трудового распорядка. Не проводилась специальная оценка условий труда на рабочих местах. Не имелось системы управления охраной труда. Не велся учет рабочего времени работников. Они не были обеспечены средствами индивидуальной защиты и допускались к исполнению трудовых обязанностей без прохождения инструктажей по охране труда, обучения и проверки знаний, [...] без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Читайте также

В здании на улице Калинина в Пензе произошел пожар, пострадали шесть человек

В нем уточняется, что по результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя, занимавшегося производством пищевой продукции, были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и ч. 1, 2, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Сумма наложенных на виновное лицо штрафов составила 42 тыс. рублей. В настоящее время предприятие не функционирует», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что в отношении фактического руководителя предприятия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом ФАДН выделит субсидии строительным реставрационным центрам «Возрождение» и «Спас»
Для участников проекта «Познавательный «Ростелеком» провели деловую игру «Мост дружбы» Объявлен конкурсный отбор претендентов на должность главного архитектора Пензенской области
Домработницу из Пензы заподозрили в краже из квартиры денег и украшений на 1 млн. рублей Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционный визитом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама