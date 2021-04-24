В Пензе прокуратура выявила нарушения при проверке пекарни, где произошел взрыв газа Общество

Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Представители прокуратуры Первомайского района Пензы выявили нарушения трудового законодательства в ходе проверки деятельности пекарни на улице Калинина, в помещении которой 28 февраля в связи со взрывом газа и пожаром пострадали шесть человек, включая малолетнего ребенка.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На предприятии отсутствовали правила внутреннего трудового распорядка. Не проводилась специальная оценка условий труда на рабочих местах. Не имелось системы управления охраной труда. Не велся учет рабочего времени работников. Они не были обеспечены средствами индивидуальной защиты и допускались к исполнению трудовых обязанностей без прохождения инструктажей по охране труда, обучения и проверки знаний, [...] без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Читайте также

В здании на улице Калинина в Пензе произошел пожар, пострадали шесть человек

В нем уточняется, что по результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя, занимавшегося производством пищевой продукции, были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и ч. 1, 2, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Сумма наложенных на виновное лицо штрафов составила 42 тыс. рублей. В настоящее время предприятие не функционирует», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что в отношении фактического руководителя предприятия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».