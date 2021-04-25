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Вырублены деревья у дороги вдоль нового участка зареченского кладбища

13:17 | 25.04.2021 | Общество

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Заречный, 25 апреля 2021. PenzaNews. Деревья, которые росли на территории нового участка городского кладбища Заречного Пензенской области неподалеку от храма-часовни святого праведного Лазаря Четверодневного и служили своего рода «зеленым щитом» между дорогой и могилами, вырублены.

Вырублены деревья у дороги вдоль нового участка зареченского кладбища

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О находившихся там ранее лесных насаждениях напоминают только пни и не до конца убранные стволы.

Теперь территория, на которой производятся новые захоронения, вплотную прилегает к дороге. В результате шум от нее доносится до могил, в месте расположения которых раньше были преимущественно слышны звуки леса.

Согласно данным публичной кадастровой карты, зеленые насаждения уничтожены на территории участка с кадастровым номером 58:34:0010134:402.

Ранее состоялся электронный аукцион на благоустройство земельного участка с таким же кадастровым номером. По его итогам около трех недель назад был заключен контракт на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности. От лица заказчика его подписала директор МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Заречного» Татьяна Пчелинцева, от лица подрядчика — гендиректор МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» Андрей Шалимов.

В стратегии социально-экономического развития Заречного на период до 2035 года, которая была принята в конце 2020-го, среди проблемных вопросов указаны заполненность кладбища и отсутствие возможности увеличения его площади.

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