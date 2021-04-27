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Расчистка пруда у больницы №6 в Пензе от донных отложений запланирована на 2021–2024 годы

16:11 | 27.04.2021 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Работы по расчистке пруда у клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе от донных отложений планируется провести в 2021–2024 годах в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом журналистам сообщила начальник отдела водных ресурсов, водохозяйственных мероприятий и государственного надзора в сфере природопользования, охраны окружающей Минлесхоза Пензенской области Елена Княжнева.

Расчистка пруда у больницы №6 в Пензе от донных отложений запланирована на 2021–2024 годы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проектная стоимость работ составляет более 33 млн. рублей», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 27 апреля.

Елена Княжнева пояснила, что расчистка будет осуществляться многофункциональным плавучим земснарядом с подачей пульпы на карты намыва.

«С карт намыва подсушенный грунт будет вывозиться на полигон твердых бытовых отходов для использования под пересыпку. По окончании работ карты намыва будут рекультивированы», — добавила она.

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По ее словам, предусмотрено временное складирование грунта на площади 30 тыс. кв. метров.

«Подсушенного грунта будет более 73 тыс. куб. метров», — отметила начальник отдела Минлесхоза.

Елена Княжнева подчеркнула, что расчистка пруда от донных отложений позволит активизировать функционирование подводных родников, вследствие чего улучшится водно-воздушный баланс и прекратятся происходящие в пруду деструктивные процессы.

«Генеральным планом города Пензы предусмотрено обустройство берегов данного водного объекта и создание рекреационной зоны», — сказала она.

Елена Княжнева напомнила, что пруд был образован в 1984 году путем строительства гидротехнического сооружения, максимальная глубина водоема около плотины составляет 6,4 метра.

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