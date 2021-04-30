В Вадинске запланированы работы по расчистке русла реки Керенки Общество

Вадинск, 30 апреля 2021. PenzaNews. Расчистка русла реки Керенки на территории села Вадинск Пензенской области будет проведена в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минлесхоза.

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«Работы запланировано выполнить в период 2021–2022 годов», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что общая протяженность участка, на котором будет осуществляться расчистка русла, составляет более 5 км.

«Проведение работ по расчистке русла реки Керенки позволит увеличить пропускную способность водотока, что снизит негативное воздействие воды на объекты жилого фонда и объекты инфраструктуры села Вадинск в период прохождения весеннего половодья», — сказано в пресс-релизе.