В Пензе включили фонтан
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Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Фонтан на улице Московской в Пензе, который ранее был расконсервирован после зимы, начал работать, несмотря на пасмурную погоду.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Согласно графику, размещенному на сайте городской администрации, светомузыкальный фонтан будет функционировать со вторника по воскресенье. Понедельник — профилактический день.
Время работы — с 10.00 до 22.00, при этом предусмотрено три режима.
Музыкальное шоу планируется показывать с 20.30 до 21.00.
Первые 20 минут каждого часа, за исключением полудня, а также с 20.00 до 20.30 намечено включать динамический режим, который предполагает работу фонтана со сменой водной картины.
В оставшееся время будет действовать стационарный режим.
По информации мэрии Пензы, при неблагоприятных погодных условиях — в случае дождя и сильного ветра — фонтан работать не будет. При холодной погоде динамический режим будет заменен на стационарный.
Кроме того, работа фонтана может быть скорректирована по время массовых мероприятий.
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В Пензе открыт новый светомузыкальный фонтан
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новый светомузыкальный фонтан был открыт в центре Пензы 5 сентября 2020 года.
Он является комбинированным: состоит из центральной чаши с открытой водой, к которой примыкают две пешеходные. Общая длина комплекса составляет 53 метра, ширина — 13,4.
Фонтан оснащен видеопроектором, лазерной установкой для проецирования изображений на водный экран и акустической системой.
Водные картины фонтана создаются 275 струями. Для подсветки используется более 300 светильников.