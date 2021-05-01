В Пензе включили фонтан Общество

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Фонтан на улице Московской в Пензе, который ранее был расконсервирован после зимы, начал работать, несмотря на пасмурную погоду.

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Согласно графику, размещенному на сайте городской администрации, светомузыкальный фонтан будет функционировать со вторника по воскресенье. Понедельник — профилактический день.

Время работы — с 10.00 до 22.00, при этом предусмотрено три режима.

Музыкальное шоу планируется показывать с 20.30 до 21.00.

Первые 20 минут каждого часа, за исключением полудня, а также с 20.00 до 20.30 намечено включать динамический режим, который предполагает работу фонтана со сменой водной картины.

В оставшееся время будет действовать стационарный режим.

По информации мэрии Пензы, при неблагоприятных погодных условиях — в случае дождя и сильного ветра — фонтан работать не будет. При холодной погоде динамический режим будет заменен на стационарный.

Кроме того, работа фонтана может быть скорректирована по время массовых мероприятий.

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В Пензе открыт новый светомузыкальный фонтан

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новый светомузыкальный фонтан был открыт в центре Пензы 5 сентября 2020 года.

Он является комбинированным: состоит из центральной чаши с открытой водой, к которой примыкают две пешеходные. Общая длина комплекса составляет 53 метра, ширина — 13,4.

Фонтан оснащен видеопроектором, лазерной установкой для проецирования изображений на водный экран и акустической системой.

Водные картины фонтана создаются 275 струями. Для подсветки используется более 300 светильников.