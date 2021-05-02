Михаил Тактаев из Пензы вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства» Общество

Пенза, 2 мая 2021. PenzaNews. Михаил Тактаев из Пензы вышел в заключительный этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам регионального полуфинала, состоявшегося в Тюмени.

Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Всего участниками данного полуфинала стали 123 человека из 41 субъекта федерации. Во время испытаний они провели презентации своих авторских проектов перед экспертами и наставниками.

По информации оргкомитета, Михаил Тактаев представил на конкурс проект туристическо-спортивной базы для детей, которую планируется создать в одном из лагерей усилиями лиги плавания «Поволжье» и АО «Сельская здравница».

Ранее по итогам полуфинала в Калуге в решающий этап конкурса прошел еще один участник из Пензы Денис Симонов с проектом «Знаковое место».

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Его цель — раскрытие потенциала специалистов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получат поддержку.

Партнерами конкурса являются Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).