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В Пензенской области в I квартале умерли более 6 тыс. человек

12:08 | 06.05.2021 | Общество

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Пенза, 6 мая 2021. PenzaNews. 6 тыс. 63 человека умерли в Пензенской области в I квартале 2021 года, что на 1 тыс. 185 больше, чем за аналогичный период 2020-го; рост составил 24,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Пензенской области в I квартале умерли более 6 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Число детей, родившихся в регионе за три месяца текущего года, составило 2 тыс. 166. Это на 141 ребенка меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение — 6,1%.

Таким образом, естественная убыль населения в Пензенской области, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, в январе-марте 2021 года составила 3 тыс. 897 человек.

По итогам трех месяцев 2020 года естественная убыль населения составляла 2 тыс. 571.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 апреля в ходе совещания в правительстве Пензенской области временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко поручил проанализировать причины роста смертности и снижения рождаемости.

По его словам, в регионе необходимо выработать комплекс мер для улучшения демографической ситуации.

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