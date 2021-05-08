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Более 57 тыс. человек поддержали идею присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести»

09:38 | 08.05.2021 | Общество

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Пенза, 8 мая 2021. PenzaNews. Более 57 тыс. человек поддержали идею присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Более 57 тыс. человек поддержали идею присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы лидируем в стране по числу голосов среди городов-кандидатов на присвоение этого звания», — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось в киноконцертном зале «Пенза» 7 мая.

«Как уроженец Пензы и как человек, изучавший историю родного города, считаю, что Пенза заслужила звание «Город трудовой доблести», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.

В соответствии с ним, основаниями для присвоения звания являются: награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны; вручение работникам предприятий госнаград за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941–1945 годах.

Порядок предусматривает, что ходатайство о присвоении звания с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук (РАН), подтверждающим наличие соответствующих оснований, должен рассматривать оргкомитет «Победа».

Согласно закону, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России, как правило, в канун Праздника весны и труда, который отмечается 1 мая.

В 2020 году Пенза не вошла в число первых 20 городов, которым было решено присвоить звание «Город трудовой доблести».

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