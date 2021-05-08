Более 57 тыс. человек поддержали идею присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 8 мая 2021. PenzaNews. Более 57 тыс. человек поддержали идею присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Мы лидируем в стране по числу голосов среди городов-кандидатов на присвоение этого звания», — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось в киноконцертном зале «Пенза» 7 мая.

«Как уроженец Пензы и как человек, изучавший историю родного города, считаю, что Пенза заслужила звание «Город трудовой доблести», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.

В соответствии с ним, основаниями для присвоения звания являются: награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны; вручение работникам предприятий госнаград за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941–1945 годах.

Порядок предусматривает, что ходатайство о присвоении звания с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук (РАН), подтверждающим наличие соответствующих оснований, должен рассматривать оргкомитет «Победа».

Согласно закону, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России, как правило, в канун Праздника весны и труда, который отмечается 1 мая.

В 2020 году Пенза не вошла в число первых 20 городов, которым было решено присвоить звание «Город трудовой доблести».