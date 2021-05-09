В «Спутнике» увековечили имена Героев Советского Союза – уроженцев Пензенского района Общество

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. Имена уроженцев Пензенского района Пензенской области Василия Агеева, Василия Борисова, Николая Бубнова, Михаила Волкова, Сергея Ермолаева, Михаила Осипова, Петра Редченкова, Петра Спирина и Виктора Тихонова, удостоенных звания Героя Советского Союза, занесены на доску славы, открытие которой состоялось в микрорайоне «Город Спутник» 9 мая по случаю празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Доска славы дополнила мемориальный комплекс «Колокол Памяти», созданный на средства строительного холдинга «Термодом» в 2020 году.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко напомнил, что звание Героя Советского Союза присвоено более чем 200 уроженцам региона.

По его словам, очень важно, что на набережной в центре крупного микрорайона — там, где проводят свой досуг жители, — создаются подобные памятные места, позволяющие узнать о вкладе земляков в Великую Победу.

«Здесь постоянно люди будут видеть их фотографии, будут видеть их имена, будут видеть описание их подвига», — отметил он.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин обратил внимание на то, что 9 Мая — священный праздник.

«В этот день мы отдаем дань уважения и памяти героям, которые защитили наше Отечество и освободили весь мир от фашизма. Мы сегодня склоняем головы перед теми, кто не вернулся с фронта, кто не дожил до этого светлого дня. Мы искренне желаем здоровья, добра и благополучия ныне здравствующим ветеранам», — сказал спикер регионального парламента.

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В продолжение официальной части временно исполняющий обязанности главы администрации Пензенского района Анатолий Синичкин поблагодарил за создание мемориального комплекса и открытие доски славы лично руководителя строительного холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова, который, выступая на церемонии, сообщил, что в будущем галерею почета планируется сделать более монументальной.

«Это первый вариант. Второй вариант будет выполнен в граните. Здесь будет стоять гранитный мемориал — красивый, на века, и это будет правильно», — подчеркнул Рафик Ибрагимов.

Признательность руководству «Термодома» за работу по увековечению памяти об уроженцах Пензенского района, отличившихся в боях, также выразили председатель областного совета ветеранов Анатолий Цыкалов и сын Героя Советского Союза Михаила Волкова — Владимир Волков, пришедший на церемонию со своей семьей.

После открытия доски славы почетные гости возложили цветы к мемориалу «Колокол Памяти».