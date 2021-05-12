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В пензенском зоопарке умер тигр Самур

15:05 | 12.05.2021 | Общество

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Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Амурский тигр Самур, который содержался в пензенском зоопарке с 2015 года, умер в возрасте 17 лет после продолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте зверинца 12 мая.

В пензенском зоопарке умер тигр Самур. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что хищник, появившийся на свет в челябинском зоопарке в 2004 году, был доставлен в Пензу для создания пары с тигрицей Констанцией.

«За их супружескую жизнь у них родилось семеро тигрят. Самур был прекрасным отцом — он всегда с большим удовольствием общался с малышами. Последний месяц Самур был слаб, но он все так же подходил к вольеру тигрицы, чтобы увидеть свою Констанцию», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что Самур всегда ждал кипера с кормом, как будто капризный домашний кот у окна, а если тот задерживался? тигр недовольно фырчал на него.

«Даже в последние дни Самур всегда узнавал директора и разговаривал на своем», — добавляется в нем.

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