Альянс защитников животных изучит возможность участия в аукционе на отлов собак в Пензе Общество

Пенза, 16 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил подчиненным предоставить региональному отделению Альянса защитников животных во главе с Евгением Нагорновым информацию об условиях отлова, содержания и дальнейшего использования животных без владельцев на территории города, чтобы активисты общественной организации могли принять взвешенное решение об участии в предстоящем аукционе на заключение соответствующего муниципального контракта.

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«Сейчас контракт заключен [управлением ЖКХ Пензы с МУП по очистке города] на квартал [по 30 июня 2021 года]. Управление ЖКХ города предоставит Вам информацию и перечень документов, необходимых для участия в следующем аукционе, а МУП по очистке города — перечень расходов на все мероприятия, чтобы Вы проанализировали свои возможности с этой точки зрения. Мы должны понимать, что организация сможет заниматься этой деятельностью, потому что важно не только заботиться о животных, для нас приоритет — безопасность горожан», — отметил Андрей Лузгин в ходе встречи с представителями пензенского регионального отделения Альянса защитников животных, состоявшейся в мэрии в субботу, 15 мая.

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Он также проинформировал присутствующих о возможности получения гранта на развитие волонтерской деятельности.

«Вы можете участвовать в конкурсе и получить средства из бюджета», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве Альянса защитников животных и МУП по очистке города: волонтеры смогут по утвержденному графику посещать городской пункт передержки и оказывать посильную помощь, а руководство муниципального предприятия изучит возможность оказания содействия активистам в медицинском обслуживании содержащихся у них питомцев.