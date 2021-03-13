В Пензе в 2020 году произведен отлов 155 бездомных животных Общество

Пенза, 13 марта 2021. PenzaNews. Отлов 155 бездомных животных осуществлен в Пензе в 2020 году, из них 84 особи подвергнуты эвтаназии, а еще 71 — отпущена в среду обитания после стерилизации или кастрации, вакцинирования и чипирования. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин.

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«В 2018 году было отловлено и содержалось 742, в 2019 — 844», — напомнил он, выступая с отчетом об исполнении органами местного самоуправления Пензы государственных полномочий региона по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по безопасности и городскому хозяйству, состоявшемуся 12 марта.

По словам Александра Юлина, существенное снижение показателей в 2020-м произошло в том числе из-за невыделения бюджетных ассигнований по причине невозможности исполнения новых требований, которые с прошлого года предъявляются к организации деятельности по обращению с животными без владельцев.

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«В этом году бюджетные ассигнования выделены в полном объеме», — отметил он, уточнив, что запланировано произвести отлов более 1 тыс. особей.

Начальник управления ЖКХ Пензы добавил, что наряду с МУП по очистке города, который в предыдущие годы становился единственным поставщиком соответствующих услуг в рамках муниципальных контрактов, готовность сотрудничать выразил еще один.

Александр Юлин пояснил, что если в приюте МУПа есть возможность содержать до 70 отловленных животных, то новый поставщик готов принимать до 30 особей, однако более точной информации о созданных условиях нет, поскольку торги еще не состоялись, компания на них не заявилась и, соответственно, оценка располагаемых ею помещений не производилась.

Он сообщил также, что за первые два месяца 2021 года произведен отлов примерно 40 безнадзорных собак.