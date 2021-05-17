Мэрия Пензы объявила грантовый конкурс для ТОСов и НКО Общество

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Администрация Пензы объявила конкурс на право получения грантов в виде субсидий, к участию в котором допускаются органы территориального общественного самоуправления (ТОСы) и некоммерческие организации (НКО).

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Прием заявок стартовал 17 мая в администрациях районов города и продлится по 15 июня.

Представленные социально значимые проекты должны быть направлены на повышение комфортных и безопасных условий проживания граждан, улучшение состояния жилищного фонда или организацию общественно полезных мероприятий.

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В частности, средства могут быть потрачены на обустройство стоянок для автомобилей, ремонт игровых и спортивных площадок, создание мест для выгула собак и благоустройство придомовых территорий.

Согласно условиям конкурса, грант предоставляется на условиях софинансирования части расходов. Он может составлять не более 70% от общей стоимости проекта, при этом его размер не должен превышать 750 тыс. рублей.

Участник конкурсного отбора должен быть готов вложить не менее 30% собственных средств в реализацию заявленного проекта.