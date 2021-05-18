Ольга Чистякова примет участие в женском форуме в Оренбурге Общество

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Председатель пензенского реготделения Союза женщин России, директор благотворительного фонда «Караван добрых дел», замруководителя ООО «Дионис» по социальным вопросам, депутат областного Законодательного собрания Ольга Чистякова примет участие в женском форуме, который пройдет в Оренбурге 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

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Предполагается, что на базе оренбургского отделения СЖР будут представлены социальные инициативы, реализуемые женщинами в регионах Приволжского федерального округа.

По словам Ольги Чистяковой, пензенское отделение Союза женщин России презентует работу школы материнства, действующей на протяжении несколько лет.

«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов удалось расширить географию проекта и помочь большому количеству семей, воспитывающих малышей. Опыт Пензенской области в реализации социальных проектов может оказаться полезным и востребованным в других регионах», — отметила она.

По информации пресс-службы правительства Оренбургской области, тема предстоящего форума — «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов». Предусмотрена работа шести тематических площадок, посвященных нацпроектам «Здравоохранение», «Культура», «Демография», «Образование» и «Экология».

Ожидается, что участниками мероприятия станут 350 человек.