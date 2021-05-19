В Арбеково начато строительство трех дорог по программе «Стимул» Общество

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Подрядные организации приступили к строительству трех двухполосных дорог с тротуарами, ливневой канализацией и освещением в микрорайоне Арбеково города Пензы в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Подрядная организация «Лидер» работает на участке от улицы 65-летия Победы, 1, до ЖК «Арбековская застава» на улице [Генерала] Глазунова. Ведется разработка дорожного котлована. Протяженность дороги с правосторонним тротуаром, если двигаться от улицы 65-летия Победы по направлению к жилому комплексу, составит 843,74 метра», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что участок дороги от кольца на улице 65-летия Победы до улицы Генерала Глазунова, 9, построит компания «Сфера».

«Подрядчик уже подготовил песчаное основание для будущей дороги протяженностью 340 метров. Здесь также для удобства пешеходов оборудуют тротуар с правой стороны по направлению движения от кольца до улицы Генерала Глазунова», — уточняется в сообщении.

В тексте отмечается, что дорогу на улице Генерала Глазунова от дома №9 до дома №21 проложит организация «Автодорога».

«Двухполосная дорога с тротуаром по правой стороне на отрезке длиной в 843 метра строится вблизи трассы М5 «Урал». На данном этапе подрядная организация осуществляет устройство ливневой канализации», — поясняется в нем.

Согласно данным портала госзакупок, цена муниципального контракта с ООО «Лидер» составляет 42,1 млн. рублей, с ООО «Сфера» — 20,3 млн. рублей, с ООО «Автодорога» — около 24,7 млн. рублей; по всем объектам предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. Работы по строительству дорог быть завершены в летний период.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2021–2024 годах Пензенская область получит из федерального бюджета 1 млрд. 136 млн. рублей на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. В проект включен 21 объект инженерной и дорожной инфраструктуры, в том числе восемь — на 2021 год.