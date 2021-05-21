Владимир Мутовкин назвал присвоение Пензе звания «Город трудовой доблести» значимым событием Общество

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин назвал значимым и долгожданным событием присвоение муниципальному образованию почетного звания «Город трудовой доблести».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это значимое и долгожданное событие для нашего города и для всех горожан. Это дань уважения нашим отцам, дедам, прадедам, матерям, бабушкам и прабабушкам — всем тем, кто в тяжелые годы войны трудился на заводах, фабриках и в поле, обеспечивая фронт всем необходимым», — сказал он.

Владимир Мутовкин подчеркнул, что пензенцы внесли значительный вклад в общую Победу.

«В военное время наша область стала крупным центром эвакуационной промышленности. [...] Здесь выпускали знаменитые «Катюши», взрыватели для бомб, мин и снарядов, оптическое стекло, снаряды, военную форму, изготавливали папиросную и картографическую бумагу, спирт для медицинских учреждений, лыжи для бойцов», — отметил глава Пензы, добавив, что испытывает гордость за свой родной город.

Владимир Мутовкин также поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании и поддержал идею присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».

Он сообщил, что наиболее активные волонтеры, оказавшие помощь в организации голосования, в ближайшее время будут отмечены благодарностями и благодарственными письмами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.

Указом президента России №444 от 2 июля 2020 года почетное звание было присвоено 20 городам. Это Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

В соответствии с указом главы государства №304 от 20 мая 2021 года почетного звания удостоены еще 12 городов: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.