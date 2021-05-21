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Пенза заслужила звание «Город трудовой доблести» — Олег Мельниченко

17:20 | 21.05.2021 | Общество

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Пенза заслужила почетное звание «Город трудовой доблести». Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Пенза заслужила звание «Город трудовой доблести» — Олег Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенза заслужила своим трудовым подвигом в годы Великой Отечественной войны, во время восстановления экономики нашей страны после войны это почетное звание», — сказал он перед началом выездного заседания круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике на тему «О роли негосударственных организаций в оказании социальных услуг населению», состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 21 мая.

Олег Мельниченко поблагодарил жителей, которые поддержали идею присвоения Пензе почетного звания.

«Мы набрали около 60 тыс. голосов в поддержку. Проголосовал практически каждый десятый житель. Мы были первыми по результату, обойдя другие города», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Я благодарен президенту страны за то, что это почетное звание Пензе присвоено», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.

Указом президента России №444 от 2 июля 2020 года почетное звание было присвоено 20 городам. Это Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

В соответствии с указом главы государства №304 от 20 мая 2021 года почетного звания удостоены еще 12 городов: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

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