Владимир Мутовкин поздравил пензенских выпускников с праздником «Последний звонок» Общество

Пенза, 22 мая 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил выпускников школ города с праздником «Последний звонок».

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«На протяжении многих лет школа была для вас вторым домом, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности и подарила настоящих друзей. Еще немного, и вы вступите во взрослую жизнь, детство останется позади», — отметил он.

Владимир Мутовкин выразил уверенность в том, что выпускники смогут применить полученные за годы учебы знания, выберут правильную дорогу и добьются поставленных целей.

«Не сомневаюсь, что многие из вас уже в недалеком будущем прославят свои школы и наш город подвигами на профессиональном поприще, а мы будем гордиться вашими успехами», — подчеркнул глава Пензы.

Он также поблагодарил учителей за их нелегкий труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость, а родителей учащихся — за терпение и выдержку.

«Дорогие юноши и девушки, от всей души желаю вам успешной сдачи выпускных экзаменов, крепкого здоровья и большого счастья! Дерзайте, творите, идите вперед уверенным шагом! В добрый путь!» — сказал Владимир Мутовкин.