Пензенская область защитила программу дорожной деятельности на 2022–2024 годы Общество

Пенза, 22 мая 2021. PenzaNews. Рабочая группа, в состав которой вошли временно исполняющий обязанности председателя облправительства Николай Симонов, врио министра строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев и начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев, защитила программу дорожной деятельности на период с 2022 по 2024 годы в ходе совещания, состоявшегося в Росавтодоре в минувшую пятницу, 21 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.

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«Планы дорожных работ на три года — с 2022 по 2024 — презентовали представители правительств Республики Башкортостан, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской области», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что Николай Симонов выступил с докладом «Протяженность автомобильных дорог регионального и муниципального значения, входящих в опорную сеть, и предложения по их приведению в нормативное состояние».

«Пензенская область признана единственным субъектом, у которого самая сбалансированная программа формирования дорожной деятельности на период с 2022 по 2024 годы. Рабочей группе удалось защитить дополнительные автомобильные дороги, вошедшие в опорную сеть, и обеспечить достижение показателей. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков поблагодарил рабочую группу Пензенской области за проделанную работу. По итогам совещания Пензенскую область включили в пилотный проект, и с одним из первых субъектов Российской Федерации будет заключено соглашение», — сказано в сообщении.