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Место для стелы в честь присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести» выберут жители

09:16 | 24.05.2021 | Общество

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Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Место для установки стелы в честь присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» должно быть выбрано с учетом мнения жителей. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Место для стелы в честь присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести» выберут жители. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я не хочу, чтобы это было кулуарно. Я хочу, чтобы мы это все пообсуждали с горожанами, чтобы именно жители города Пензы определили то место, где эта стела должна стоять», — сказал он, обращаясь к мэру Андрею Лузгину в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 мая.

Олег Мельниченко напомнил, что на стеле должны быть размещены герб Пензы и указ президента России о присвоении городу почетного звания.

По словам Андрея Лузгина, подготовить эскизы, смету и подобрать возможные места для размещения стелы планируется в течение двух недель.

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