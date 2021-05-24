Мэр Пензы сообщил о случаях отказа малоимущих от соцконтрактов из-за перспективы лишиться пособий Общество

Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Основной причиной, тормозящей процесс заключения социальных контрактов в Пензе, является нежелание малоимущих граждан, имеющих право на данный вид государственной соцпомощи, лишиться пособий. Об этом заявил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Основная причина, на наш взгляд, [...] — это утрата гражданами мер соцподдержки после того, как они по факту становятся не малоимущими», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 24 мая.

В качестве примера мэр привел ситуацию, при которой в семье из четверых человек, включая двоих несовершеннолетних детей, женщина при трудоустройстве на вакансию с зарплатой 20 тыс. рублей теряет меры соцподдержки на 16 тыс. рублей.

«Часто граждане, начинают разбираться когда досконально, [...] отказываются», — отметил Андрей Лузгин.

Он предложил рассмотреть вопрос о подготовке законодательной инициативы, предусматривающей сохранение за гражданами права на пособия в течение определенного времени после истечения срока социального контракта.

Мэр Пензы также обратил внимание на проблему теневой занятости.

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«Много людей из тех, кто числится получателем мер соцподдержки и иногда безработным, имеют серый заработок в виде таксистов, работают сезонно на стройках», — пояснил он, добавив, что такие люди отказываются от трудоустройства, поскольку, по факту, они уже имеют работу.

Среди других факторов, которые в ближайшее время скажутся на текущей ситуации, Андрей Лузгин назвал выпуск молодых специалистов из вузов.

«Сейчас будет еще волна выхода студентов, получивших дипломы. Они в силу особенностей учета будут считаться малоимущими. [...] Мы с вузами работаем отдельно в этой части. Есть интерес студентов к мерам поддержки в виде грантов на создание собственного бизнеса», — сказал он.

Глава администрации Пензы добавил, что в целом муниципалитет набирает темп по заключению социальных контрактов.

«С задачей по 1 тыс. соцконтрактов в течение года мы справимся. Единственное, что там будет экономия, наверное, по деньгам, потому что не все доступные меры [граждане] используют, особенно обучение», — уточнил он.