EN
17:02:43 Понедельник, 24 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области заключено около 2 тыс. соцконтрактов почти на 192 млн. рублей

13:16 | 24.05.2021 | Общество

Печать

Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Около 2 тыс. социальных контрактов почти на 192 млн. рублей заключено в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

В Пензенской области заключено около 2 тыс. соцконтрактов почти на 192 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего на реализацию [механизма] социального контракта в текущем году предусмотрено 277 млн. рублей, из которых 255 млн. рублей — средства федерального бюджета, 22 млн. рублей — средства бюджета Пензенской области. По состоянию на 24 мая социальные контракты заключены почти на 192 млн. рублей, что составляет 69% от планового показателя. Из них уже перечислено гражданам более 115 млн. рублей. На текущую дату в Пензенской области заключено 1 тыс. 998 социальных контрактов», — сказал он, выступая с докладом в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 мая.

Алексей Качан уточнил, что на преодоление трудной жизненной ситуации заключено 675 соцконтрактов, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — 456, на ведение личного подсобного хозяйства — 301, на поиск работы — 566.

«Сразу оговорюсь, на преодоление трудной жизненной ситуации средства направляются из расчета не более 30% от общей численности получателей государственной социальной помощи, потому что это является пассивным мероприятием помощи. В этом мероприятии участвуют граждане, которые нетрудоспособны по медицинским показаниям, многодетные семьи, одинокие граждане, воспитывающие детей, или граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации», — пояснил врио министра.

Он добавил, что в районах области годовой план по заключению социальных контрактов выполнен в среднем на 85%.

«Сложнее работа проходит в городе Пензе, план выполнен только на 26%. Это при том, что в середине апреля мы дополнительно сняли с города Пензы экономию и передали ее в муниципалитеты, это 186 социальных контрактов», — отметил Алексей Качан.

Читайте также

Прожиточный минимум в Пензенской области на 2021 год установлен на уровне 9 тыс. 610 рублей

Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.

Новости партнеров
Читайте также
На организацию летнего отдыха детей из бюджета Пензенской области направят 273,5 млн. рублей Около 420 выпускников в регионе напишут государственный выпускной экзамен по русскому языку
Укладывать асфальт на улице Измайлова в Пензе будут в ночное время — мэрия В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом
Очередная сессия пензенской гордумы состоится 28 мая В Пензенской области за сутки подтвержден 71 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама