В Пензенской области заключено около 2 тыс. соцконтрактов почти на 192 млн. рублей Общество

Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Около 2 тыс. социальных контрактов почти на 192 млн. рублей заключено в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

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«Всего на реализацию [механизма] социального контракта в текущем году предусмотрено 277 млн. рублей, из которых 255 млн. рублей — средства федерального бюджета, 22 млн. рублей — средства бюджета Пензенской области. По состоянию на 24 мая социальные контракты заключены почти на 192 млн. рублей, что составляет 69% от планового показателя. Из них уже перечислено гражданам более 115 млн. рублей. На текущую дату в Пензенской области заключено 1 тыс. 998 социальных контрактов», — сказал он, выступая с докладом в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 мая.

Алексей Качан уточнил, что на преодоление трудной жизненной ситуации заключено 675 соцконтрактов, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — 456, на ведение личного подсобного хозяйства — 301, на поиск работы — 566.

«Сразу оговорюсь, на преодоление трудной жизненной ситуации средства направляются из расчета не более 30% от общей численности получателей государственной социальной помощи, потому что это является пассивным мероприятием помощи. В этом мероприятии участвуют граждане, которые нетрудоспособны по медицинским показаниям, многодетные семьи, одинокие граждане, воспитывающие детей, или граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации», — пояснил врио министра.

Он добавил, что в районах области годовой план по заключению социальных контрактов выполнен в среднем на 85%.

«Сложнее работа проходит в городе Пензе, план выполнен только на 26%. Это при том, что в середине апреля мы дополнительно сняли с города Пензы экономию и передали ее в муниципалитеты, это 186 социальных контрактов», — отметил Алексей Качан.

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Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.